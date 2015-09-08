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10 MART 2018, CUMARTESİ
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çocuk istismarı HABERLERİ
O düzenleme’ için CHP ve MHP ile görüşülecek!
CHP idama da hadıma da karşı çıktı
‘Çocuk tacizi’ konusunda flaş karar!
O sapığa en üst sınırdan ceza istemi!
Devlet Bahçeli’den sert sözler
İstismar iddialarını Diyanet ihbar etti
Tehlike yakında
O Ses Çocuklar’a RTÜK ceza verdi… Çocuk istismarı…
Artvin’de çocuk istismarına tutuklama
Çocuk istismar verileri açıklandı-Konya’da rakam ise…