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10 MART 2018, CUMARTESİ
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cep telefonu HABERLERİ
Cep’ten “alo” diyeli 24 sene oldu
Cep telefonu faturasını düşürmenin 7 yolu
“Cep”ten internet kullanımı yüzde 71 arttı
Cep telefonunda fatura hafifliyor
Cep telefonu fiyatlarında rekor indirim
Bin TL’lik cepe 622 lira vergi
104 milyon numara taşındı
Tüm telefon kullanıcıları dikkat! Bugün yürürlükte
Bakan açıkladı! Cep telefonu kullananlara müjde…
Cep telefonu satışlarında rekor beklentisi
Cep telefonu görüşmesinde yine Avrupa birincisiyiz
10 yıldır cep telefonu kullananlar dikkat!
Cep telefonu kan tahlili yapabilecek
“Cep telefonu fiyatları artacak”
Cep telefonları artık bir kaç saniyede şarj edilebilecek!
Konya’da kundakçılar kaçarken cep telefonunu düşürdü
Cep telefonu ve internete ek vergi tasarısı
Cep telefonuna kredi kartıyla taksit geri geliyor
Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
Gençler bir günde 4 saatini telefonda geçiriyor
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