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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Bitcoin HABERLERİ
Ünlü borsacı yerli Bitcoin borsasını satın aldı
Bitcoin 8 günde yüzde 44 değer kaybetti
Bitcoin fiyatı şoke etti!
Bitcoin için çok ciddi uyarı
Çok sert düştü! Parasını yatıranlar şokta…
Diyanet’ten ikinci Bitcoin açıklaması
Hükümetten Bitcoin uyarsı! Aman ha!
Hükümet Bitocin için harekete geçti
Bitcoin 20 bin doları da sildi süpürdü
‘Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun’
Mehmet Şimşek’ten Bitcoin açıklaması: Uzak durun
MHP’nin ‘Bitcoin’ planı
Bitcoin ile maaş devri
Bitcoin 19 bin doları aştı
Bitcoin’nden bir rekor daha!
Hükümetten Bitcoin açıklaması
Bitcoin 11 ayda 11 kattan fazla kazandırdı
Diyanet İşleri’nden Bitcoin ve Ethereum yorumu
44 Bitcoin`e vatandaşlık hakkı
Bitcoin adeta yere çakıldı! Yüzde 16 değer kaybetti
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