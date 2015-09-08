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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Aziz Yıldırım HABERLERİ
Aziz Yıldırım’dan Konya Fenerbahçeliler Derneğine ziyaret
Aziz Yıldırım, Konya’da pota açılışı yaptı
Aziz Yıldırım’a 1 yıl ceza verildi
“Aziz Yıldırım, ‘Kocaman ile görüşmem yok’ dedi”
Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım bir araya geldi
Aziz Yıldırım’a ağır ceza! Resmen açıklandı…
Aziz Yıldırım’dan Adanaspor maçı sonrası flaş açıklamalar!
Tribünde çılgına dönen Aziz Yıldırım’a PFDK şoku!
Yıldırım: ’17 senelik gelenek devam edecek’
Yargıtay, Aziz Yıldırım’la ilgili kararını verdi
Aziz Yıldırım’ın beraatini yargıtay onadı!
Aziz Yıldırım’a büyük müjde!
Ona var, bize yok!
Fenerbahçe’de deprem! Aziz Yıldırım’a 8 ay ceza
‘Aziz Yıldırım Nani’nin yeni takımını açıkladı’
Aziz Yıldırım ‘Pereira’ kararını açıkladı
Daha kimi alalım! Messi ‘yi mi?
Caner’den Aziz Yıldırım’ı çıldırtan istek! Kendini yaktı
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a cevap!
Yıldırım: ‘Beni kızdırmasınlar, 10 sene daha bırakmam’
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