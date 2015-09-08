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9 MART 2018, CUMA
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Avrupa’da bir ilk! Türkiye’de açıldı
Türkiye Avrupa’nın en genç ülkesi
Galatasaray’ın Avrupa’daki sponsoru belli oldu!
Türkler dünya rekoru kırdı
Terörist sığınağı: Avrupa
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya sert uyarı!
Avrupa’nın DAEŞ’e helikopter sattığı ortaya çıktı!
AVRUPALI KARTAL
Türkiye Avrupa’ya ‘Hızlı Tren’ ile bağlanacak
Avrupa verdiği sözü yerine getirmedi
12 bin çocuk 3 bin kadın kayıp
ABD’den flaş Avrupa uyarısı
Avrupa’ya giden sığınmacılar din değiştiriyor!
İlaç devi zehirli iğne için malzeme satmayacak!
PYD altı kız çocuğunu kaçırdı
AB’den Türkiye’ye flaş çağrı!
Romalı Perihan hastaneye kaldırıldı!
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’dan itiraf gibi açıklama!
Vizesiz AB’de kritik tarih netleşti
İlk Hedef Avrupa
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