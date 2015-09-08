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10 MART 2018, CUMARTESİ
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alkollü sürücü HABERLERİ
“Ne kazası ya kaza olmadı ki”
Konya’da alkollü sürücü polisten kaçtı!
Konya’da polisten kaçan sürücüden “Terörist miyiz?” savunması
Konya’da 26 alkollü sürücüye yaklaşık 70 bin lira ceza
“Vatan haini miyiz, ben de askerlik yaptım”
Konya’da alkollü sürücü midibüse çarptı
Konya’da kaza yapan alkollü sürücünün ilginç diyaloğu
Konya’da alkollü sürücü yarım saatte iki kaza yaptı
Sürücüler dikkat! İlk defa 2016’da uygulanacak
Alkollü sürücü kaza yaptı