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11 MART 2018, PAZAR
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akdoğan HABERLERİ
Şefkat gemisi Yemen’e uğurlandı
‘Çözüm sürecinden geri adım atmış değiliz’
‘Paralel’in IŞİD felsefesinden bir farkı yok’
Yalçın Akdoğan: Kimin ne mal olduğunu bu millet ona gösterecek
‘Yanlış yapan bedeline katlanacak’
“Sandığa gitmeyen HDP’ye destek verir”
Başbakan Yardımcısı Akdoğan
Kardeşlik hakim olsun diye çaba gösteriyoruz