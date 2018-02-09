Eşi vefat eden kadına 500 TL

Kadınların yoksulluktan daha çok etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı’ hızla devam ediyor. Bu kapsamda eşi vefat etmiş, halihazırda evli olmayan kadınlara devlet ödeme yapıyor. Peki, iki ayda bir yapılan bu yardımdan eşi vefat eden tüm kadınlar yararlanabiliyor mu? İşte detaylar...

Kadınların yoksulluktan daha çok etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı’ hızla devam ediyor. Bu kapsamda eşi vefat etmiş, halihazırda evli olmayan kadınlara devlet ödeme yapıyor. Peki, iki ayda bir yapılan bu yardımdan eşi vefat eden tüm kadınlar yararlanabiliyor mu? İşte detaylar…

● Başvuru nereye yapılacak?

Eşi vefat etmiş kadınlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

● Ödeme ne kadar?

Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.

● Eşimden boşandım faydalanabilir miyim?

Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekiyor.

BİRLİKTE YAŞARSA

● İmam nikahlı eşim vefat etti yardım alır mıyım?

Hayır. Resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması şartı var.

● Eşim vefat ettikten sonra evlendim. Yararlanır mıyım?

Evlenenler bu yardımı alamıyor.

● Şu anda başka birisiyle yaşıyorum, alabilir miyim?

Hayır. Birisi ile yaşadığınız tespit edilirse bu yardım kesilir.

● Sigortalı işe başladım bu parayı alabilir miyim?

SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.

MUHTAÇLIK SINIRI

● Muhtaçlık durumumun yükselmesi yardıma engel mi?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 484 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.

● 65 yaş aylığı alıyorum. Dul maaşı alabilir miyim?

Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.

● Adres değiştirsem maaş kesilir mi?

Evet kesilebilir. Bu durumu bağlı olduğunuz vakıfa bildirip transfer işlemi yapmalısınız.

● Ödeme nereden yapılır?

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.