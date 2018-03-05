Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu yüzde 0.73 artış gösterdi. Beklentiler ise yüzde 0.5 artış olacağı yönündeydi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu yüzde 0.73 artış gösterdi. Beklentiler ise yüzde 0.5 artış olacağı yönündeydi

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

ŞUBATTA EN ÇOK SAĞLIK GRUBU YÜKSELDİ

Aylık en yüksek artış yüzde 2,57 ile sağlık grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,09 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ise yüzde 15,66 ile ev eşyası grubunda oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.