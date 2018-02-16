Emekli maaşları asgari ücretle eşitlenecek

Temmuz zammı için enflasyonu takip eden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Milyonlarca emekliyi sevindirecek düzenlemeye göre, emekli aylığı asgari ücretle eşitlenecek.

Temmuz zammı için enflasyonu takip eden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Milyonlarca emekliyi sevindirecek düzenlemeye göre, emekli aylığı asgari ücretle eşitlenecek.

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda iki kez enflasyona endeksli zam alıyor. Ocakta yüzde 5.69 zam alan emekliler, temmuz artışını da merakla bekliyor. Emekliler, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe alırken, yeni bir çalışma gündeme geldi. Emeklilerin aldıkları en düşük maaşın asgari ücretle eşitlenmesi üzerinde duruluyor.



EN AZ 1.603 LİRA OLACAK

Bu formül özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa özellikle 2000’den sonra emekli olan SSK’lılar ile Bağ-Kur Tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak. Şu anda uygulanan net bin 603 lira 12 kuruşluk asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak.

MAAŞ 667 LİRA ARTACAK

Böylece tüm emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak.. Halen en düşük maaş Bağ- Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 405, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira. En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığında 614,21, en düşük esnaf emeklisi aylığında 198.12 lira, en düşük SSK emeklisi aylığında 667 lira artış yaşanacak.

HAKSIZLIK GİDERİLMELİ

2000 yılından önce emekli olan SSK’lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000’de yani bir gün sonra emekli olan birisi ise yararlanamadı.

Tabanda uçurum var

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) maaş hesabında yanlışlık yok ama maaşlar arasında uçurum var. Sadece tabanı yani en düşük maaşı baz alalım: SSK’lı işçi 2000’den önce emekli olduysa taban aylığı son zamla 1569 liraya ulaştı. 2000-2008 arasında emekli olduysa bin 231 lira oldu. Bugün emekli olanlarda taban aylık sadece 700 lira! Bağ-Kur emeklisi için de aynı durum geçerli. 25 yıl prim yatırıp emekli olan Bağ-Kur’lular arasında 685 lira maaş alanlar var. Her geçen gün düşen aylık bağlama oranları, özellikle 2000’den sonra emekli olanları ciddi olarak zora sokuyor.