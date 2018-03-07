Emekli maaşına yüzde 5 zam!

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni zammı için uzmanlar hesap yaptı. Zam yüzde 4, 4.5 ya da 5 olabilir

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni zammı için uzmanlar hesap yaptı. Zam yüzde 4, 4.5 ya da 5 olabilir

Emeklilerin maaşı Temmuz’da artacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zam oranını bu yılın ilk yarısındaki enflasyon belirleyeceği için meraklı bekleyiş içerisinde. Henüz zam oranı belli olmasa da ipuçları bulunuyor. 2018 Yılı Programı’nda ilk 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği belirtiliyor. Ancak Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7’den yüzde 7.9’a yükseltmesi, zam oranının yükselebileceğini de ortaya koydu.

UZMANLARDAN 3 TAHMİN

Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 3 tahmin ortaya attı. Buna göre; zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 olabilir. Buna göre, halen 2 bin lira olan maaş, zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecek. 3 bin lira olan net maaş da artış yüzde 4 olursa 3 bin 120, yüzde 4.5 olarak gerçekleşirse 3 bin 135, yüzde 5 çıkarsa 3 bin 150 liraya ulaşacak.