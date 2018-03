ELVEDA ATATÜRK STADYUMU!-Erol Sunat-Yeni Meram Gazetesi

Bu stadyum, Konya’da sporun kalbinin attığı yerdi. Süper Lige çıktığımızda, şehrin bütün dinamikleriyle de en üst lige çıktığının fotoğrafını veren ilk yerdi. Bu stadyumdan o sevinç dalga dalga bütün şehre yayılırdı.

Ligden düşüldüğünde, Konya’yı bir hüzün kaplar, Atatürk Stadyumu, verilen sözlere, geri dönüş gayret ve çabalarının ilk şahidi olur, şehre umut verirdi her haliyle…

Konya, başarıyı, Konya hayallerine kavuşmayı bu stat da bulurdu.

Yıkılmasaydı, ne güzel olurdu!

Konyalı bütün sporcular, hayallerini burada kurdular. Spora burada merak saldılar. Gelecekteki başarılarının ilk adımlarını burada attılar.

Konya’da yıkılan bu stadyum, aslında Konya’nın spor tarihinin yıkılışı…

Bu yıkılışın acısını, birçok sporcunun, sporseverin, spora gönül verenin yüreğinin derinliklerinde hissettiğine eminim!

Geçmişin, mazinin, yaşanan güzelliklerin, kutlanan bayramların, resmi geçitlerin, maç öncesi ve sonrası yaşanan coşkuların, stadı dolduran binlerce insanın hatırları ile dopdoluydu o stat.

Bunu bundan sonra bize kim anlatacak?

Elveda Atatürk Stadyumu!

Belki yarınlarda seni yıkanlar şöyle diyecekler!

Bu karar bizim için kolay olmadı!

Bizde istemezdik!

Yeni stat yapınca, yıkılması kaçınılmaz oldu.

Muhacir Pazarının çatısı geçen yıl yağan kardan, yağan karın ağırlığından çöktü çökecek olunca, aldık pazarı, “pazara pazara gelmeyelim nazara” diyerekten geçici pazar yeri olarak sunacağız milletin hizmetine.

Sonra, şu kısmını şu resmi kuruma, bu tarafını filanca resmi kuruma verdik.

Siz sağ, biz selamet dedik…

Yani estek, köstek, kelestek diyecekler!

Bugüne kadar söylenenler de öyle…

Ne yapacaklar, ne edecekler, yıkıntıların toz dumanı kalktıktan, tozlar-topraklar, isler-sisler dağıldıktan sonra hep birlikte göreceğiz.

Kentsel dönüşümlerin başını döndürdüğü şehrimizde, her yıkım pardon kentsel dönüşüm hamlesinden sonra, yıkılan yerlerin başı şöyle bir dönüyor. Ayılıncaya kadar bir bakmışsınız, neler olmuş neler!

Ne tarih kalmış, ne kültür, ne de eskiden bir iz!

Garibim stadyumunun da olacağı o…

Yıkılanlar arasında 100.yıl Spor Salonu da var.

Bu salonun bir başka iz bırakan yönü, geçmişte Mevlana İhtifallerinin birçoğunun burada yapılmış olmasıydı…

Mevlana Kültür Merkezi yapılıncaya kadar, o kadar çok ihtifali dünden bugüne taşıdı ki…

Türkiye’nin en ünlü mutrıp heyetine, en seçkin semazenlerine, en saygın Tasavvuf Müziği Sanatçılarına, sazendelere ve hanendelere ev sahipliği yaptı.

Yıkılan o duvarların şahitliği vardı…

Yankıları vardı…

Konuşmaların, seslerin, müziklerin binanın ta…içine işlemişliği vardı.

Konya spor camiasının birçok spor dalı bu stat da ki spor kompleksi içinde unutamadıkları yıllar geçirdiler.

Birçok siyasi partinin İl kongreleri, seçimleri de burada yapıldı.

Seçim kazananlar burada omuzlara alındı. Kaybedenler üzgün olarak az mı ayrıldılar bu binadan.

Stat’ın yıkım tarihi, 2018 yılıydı diye tarihe not düşülecek.

Neden yıkmayı düşündük, neden muhafaza etmeyi akıl edemedik, Konya sporunun hatırasıdır diyemedik diyenlerden belki de bir 40-50 yıl sonra, yıkanlara, muhafaza etmeyi düşünmeyenlere beddua edecek nesiller gelecek.

Günümüzün yıkma tutkusu, var olanı muhafaza etme düşüncemizi silindirle yıkıp geçiyor!

2 ve 3 nolu sahalar Amatör futbol maçlarına sahne olmuştu.

Bu sahalarda kalpten hayatını kaybeden futbolcuların haberlerini yaptı spor muhabir kardeşlerimiz, maçları, skorları, kadroları verdiler yıllarca.

1950’den bu yana tam 68 yıl geçmiş. Bu 68 yıl içinde sevinçler var, hüzünler var, başarılar var, kaybedenler var.

Bu stat da, azmin, hırsın, başarıya koşan ayakların, dökülen terlerin hatıraları var.

Bu stat da, madalya alanlar, bu stat da, galibiyet sevinci yaşayanlar, birincilik kürsüsüne çıkanların zafer haykırışları, kaybedenlerin gözyaşları var!

Bu stat da Konya gençliğinin, gençlerin hayatlarından kesitler var.

Bu stat bu şehrin vefa abidesiydi. Gösterilen vefaların en yakın şahidiydi.

Yıkanların, burada bir zamanlar, Konyalı gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren Atatürk Stadyumu vardı diye bir şeyler yazacaklarını, bu stat dan bir nişane bırakacaklarını düşünüyor musunuz?

Kentsel dönüşümcüler böyle bir nezaketi göstermeme konusunda, birbirleriyle yarışıyorlar!

Yarın hiç birini, ne şehir, ne tarih, nede insanlar anmayacaklar da, hatırlamayacaklar da!

Aynen Konya Atatürk Stadyumunu yıkıp, ilk yıktıkları bölümleri Pazar yerine çevirenler gibi!