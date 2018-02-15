E-Devlet soyağacı sorgulama erişime açıldı ama…

E-devletin yeni uygulaması olan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti geçen hafta açılmıştı. Ancak yoğunluk nedeniyle sistem kesintiye uğramıştı

E-devletin yeni uygulaması olan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti geçen hafta açılmıştı. Ancak yoğunluk nedeniyle sistem kesintiye uğramıştı

Uygulamada sayfaya girenler 1800`lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etme imkanı bulurken hizmet bu akşam saatlerinde tekrar erişime açıldı.

E-devlet soy bilgisi sorgulama ekranının yeniden açılmasıyla vatandaşlar sisteme giriş yaparak `alt-üst soy bilgisi` sorgulama yapabiliyor.

E- Devlet`in alt-üst soy bilgisi uygulamasının açılmasının ardından büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

“Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz.”

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün E-Devlet bünyesinde başlattığı uygulama kapsamında vatandaşlar geçmiş soy bağlarına dair kayıtları görebiliyordu. Uygulama öylesine ilgi gördü ki sistem bir gecede kilitlenmişti.

E-Devlet hizmetinin verildiği turkiye.gov.tr adresi yoğunluktan dondu. Gece yarısından sonra bile siteye yoğunluktan girilememişti.

Yoğunluk bütün E-Devlet sayfasının tamamını kullanılamaz hale getirince uygulamaya ara verilmişti.

Şimdi bu kayıtları sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasının altyapısı güçlendirilerek uygulama yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.

4 milyon ziyaretçi Sistemi kilitleyen yoğunluğa dair rakamlar da ortaya çıktı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Kayıtlara göre bu rakam daha önceki girişlerin en az 3 veya 4 katı… Zira E-Devlet’in günlük kullanıcı sayısı 1 ile 1.5 milyon arasında…

Siteye giren 4 milyon kişiden sadece 737 bini sistem kilitlenmeden önce Altsoy-Üstsoy sorgulama sayfasına gidebilmiş. Bunların da sadece 310 bini işlemi başarıyla tamamlayıp kayıt alabilmiş…