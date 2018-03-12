Düşen uçağın Konyalı pilotunun hayatını FETÖ kararttı

İran'da düşen jetin ikinci pilotu Konyalı Melike Kuvvet'in ölümünün ardından dram dolu yaşam hikayesi ortaya çıktı

İran’da düşen jetin ikinci pilotu Konyalı Melike Kuvvet’in ölümünün ardından dram dolu yaşam hikayesi ortaya çıktı

İran’da düşen Challenger 604 tipi düşen uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet’in FETÖ’nün iftirası sonrası ordudan atıldığı ortaya çıktı. FETÖ’cüler, Melike Kuvvet’i katıldığı doğum gününden görüntüler kesip “pavyonda şarkı söylemişsin, gece kulüplerinde çıkıyormuşsun” diye suçladı.

Başarılı pilotun arkadaşı Murat Seluk, Melike Kaptan’ın başına örülen kumpası tüm ayrıntılarıyla tek tek anlattı.

Kokpit.aero’dan Tolga Özbek, Kuvvet’in hayat hikayesini böyle kaleme aldı;

Beş parasız ve yalnız kaldı, görevde iken arkadaşım kardeşim amirim diyenler Avcılar’da oturduğu evin kirasını 3 ay ödeyemediği dönemlerde telefonunu bile açmadılar, kimse arayıp sormadı, hep yalnız hep birbaşına kaldı,İstanbul’da özel bir üniversitede 3200 lira maaşla derslere girmeye başladı,ama bu para ne ordudan atıldığı için ödemek zorunda olduğu tazminata,ne kirasına ne de kredi kartlarına yetiyordu… Haksız yere ordudan atılmış olmanın hazımsızlığı da bu işin cabasıydı… İntiharı bile düşünüyordu…

FETÖ’cüler yüzünden atılmıştı, yine FETÖ’cüler yüzünden göreve dönememişti…Bu arada Anayasa mahkemesine başvurdu ve davayı kazandı,”özel hayatın gizliliğinin ihlali “gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti, göreve tekrar döneceği günlere aylar kalmıştı… Onurunu Şerefini üniformasını yeniden alacaktı…

Bu arada parasızlık ve yoklukta dipteydi… Hava Kuvvetleri’ne döneceği güne kadar sırf borçlarını ödeyebilmek ve bir nefes alabilmek için ki bu işi bulmuştu… 3-5 aydır onların özel uçağında pilotluk yapıyordu…