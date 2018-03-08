Cihanbeyli Belediyesi’nden 8 Mart için anlamlı film!

Cihanbeyli Belediyesi tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla anlamlı bir kısa filme imza atıldı.

Cihanbeyli Belediyesi tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla anlamlı bir kısa filme imza atıldı.

Cihanbeyli Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir kısa filmle kutladı. Kadının toplumumuzdaki öneminin anlatıldığı filmde Anadolu’nun yarınlara kadının gücüyle yürüdüğünün vurgusu yapıldı. Filmde 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı kadınlarımızın gösterdiği mücadeleye “elinde bayrak olur haine kafa tutar” sözleriyle dikkat çekildi.

Kadının üretimdeki yeri ile geleceğin inşasında üstlendiği rolün ön plana çıkarıldığı kısa film, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale’nin “Hayatın her alanında var olan fedakâr kadınlarımıza saygıyla ve minnetle…” sözüyle tamamlandı.