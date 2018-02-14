Cezaevinden firar edip, 4 günde 3 suça karıştığı iddia edildi

Konya'da yarı açık cezaevinden firar ettikten sonra 4 günde gasp, soygun ve silahla yaralama suçlarına karıştıkları iddia edilen iki hükümlüden 1'i tutuklandı.

Konya’da yarı açık cezaevinden firar ettikten sonra 4 günde gasp, soygun ve silahla yaralama suçlarına karıştıkları iddia edilen iki hükümlüden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. ile Hasan Y. (49) bulundukları Seydişehir Açık Cezaevi’nden, 6 Şubat’ta tellerin üzerinden atlayarak firar etti.

Sonraki 4 gün içerisinde merkez Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinden silahlı soygun, Ereğli ilçesindeki akaryakıt istasyonundan gasp ve bir markette silahla yaralama olayları yaşandı.

Farklı günlerde 3 ayrı iş yerinde yaşanan olayların aydınlatılması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini izledi.

Yapılan incelemede, 3 ayrı olayı da Seydişehir Açık Cezaevi’nden firar eden Hasan Y. ile Mustafa S’nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekiplerin çalışmaları sonucunda, zanlılardan Hasan Y. Antalya’da gözaltına alındı. Konya’ya getirilen Hasan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer firari zanlı Mustafa S’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan zanlıların karıştıkları gasp ve silahlı soygun olayları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerinde, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezine giren 2 zanlıdan birinin, kasiyere silah doğrulttuğu, marketteki bazı ürünleri poşete doldurduktan sonra ateş ederek kaçtığı görülüyor.

Diğer görüntüde ise Ereğli ilçesindeki akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri kar maskeli 2 zanlının, çalışanlara silah doğrultması, ardından da para ve cep telefonlarını gasbederek kaçmaları yer alıyor.