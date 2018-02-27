Büfeyi “yeşil sermaye” diye fişlemişler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 28 Şubat sürecinde iş dünyası olarak yaşadıkları sıkıntıları, "Büfeyi 'yeşil sermaye' ilan ettiler. Bu millet oradan tost yemeyecek mi? Tostçunun 'yeşil sermaye' ilan edildiği bir dönemi yaşadık." sözleri ile aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 28 Şubat sürecinde iş dünyası olarak yaşadıkları sıkıntıları, “Büfeyi ‘yeşil sermaye’ ilan ettiler. Bu millet oradan tost yemeyecek mi? Tostçunun ‘yeşil sermaye’ ilan edildiği bir dönemi yaşadık.” sözleri ile aktardı.

Öztürk, demokrasi dışı her türlü girişimin ülkeye büyük zararlar verdiğini söyledi.

28 Şubat post-modern darbesinin ülke ekonomisine olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Öztürk, “Bazı kesimler ekstra problemlerle karşılaştı. 28 Şubat’ın antidemokratik uygulamalarında Türkiye ekonomisi genel anlamda zarar görürken, Anadolu ekonomisi ekstradan zarar gördü. Çarşaf çarşaf listeler açıklanıyordu. Firmalara karşı operasyonlar oluyordu. Moral bozukluğu yaşanıyordu. Gündemin ana eksenini ekonomi oluşturması gerekirken, psikolojik baskıyla ülke ana gündemden kayıyordu.” diye konuştu.

Türkiye için olumsuz bir dönemi yaşamak zorunda kaldıklarını anlatan Öztürk, “Şimdi bunların telafi edildiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye ekonomisi çok daha farklı bir noktadadır. Konya’da o gün bazı firmalara zorluklar çıkarıldı, teşvikleri verilmedi, tacizler ve hukuki engellemeler yapıldı.” dedi.

Darbeler ülke ekonomisini derinden etkiledi

Öztürk, sürece ilişkin unutamadığı birçok olumsuz hadisenin hafızasında yer edindiğine dikkati çekerek, “MÜSİAD’daki toplantılarda üye sayısı kadar sivil polislerin katılımı oluyordu. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe girişimi, olumsuz 3 süreç yaşadık. Bunlar yaşanmasaydı bugünkü ekonomimizin en az iki katı kadar büyük olabilirdik diye düşünüyorum. Darbenin etkisi uzun vadede çok büyük kayıplar olarak yaşanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

28 Şubat sürecinde, imam hatip okullarının önünü kesmek için yapılan katsayı uygulamasının büyük sorunları beraberinde getirdiğine işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:

“Türkiye’de meslek liselerine gidenlerin oranı yüzde 20’ye düştü. Gelişmiş ülkelerde yüzde 70’i meslek lisesine gidiyor. Biz daha o seviyeye gelemedik. Ekonomiye etkileri on yıllar boyunca sürüyor. İnsanlar, meslek lisesine gitmeyince bugün sanayide ara eleman ve işçi bulamıyoruz.”

“Büfeyi ‘yeşil sermaye’ ilan ettiler”

Sürecin mağduriyetini yaşayanların başında geldiğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

“Ülkenizi çok seviyorsunuz ve çalışıyorsunuz, biri çıkıyor ‘sen yeşilsin’ diyor. Senin paran yeşil. Ötekinin kırmızı, mavi herhalde. Saçma sapan bir durumla karşılaştık. Firmalar fişleniyor, devlet teşvikleri ile KDV iadesi verilmiyor, ihalelere alınmıyor. Buna benzer, bu ülkeye ihanet niteliğindeki uygulamalar yapıldı. Başarılı ve başarız her darbe girişimi ülkeye ihanettir. Büfeyi ‘yeşil sermaye’ ilan ettiler. Yani bu millet oradan tost yemeyecek mi? Tostçunun ‘yeşil sermaye’ ilan edildiği bir dönemi yaşadık. Bir sürü firma yaşadı.”