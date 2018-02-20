Borsa İstanbul halka arz edilecek

Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, "2018 yılı içinde Cumhurbaşkanımız Borsa İstanbul'un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi. Yılın ikinci çeyreğinde Borsa İstanbul'un halka arzını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, “2018 yılı içinde Cumhurbaşkanımız Borsa İstanbul’un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi. Yılın ikinci çeyreğinde Borsa İstanbul’un halka arzını gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.
Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, “2018 yılı içinde Cumhurbaşkanımız Borsa İstanbul’un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi.” dedi.
Karadağ, ”Bu yılın ikinci çeyreğinde Borsa İstanbul’un halka arzını gerçekleştirmiş olacağız.” diye konuştu.