Beyşehir’de Organize Hayvancılık Bölgesi, hayvancılığın yeni merkezi oldu

Beyşehir kent merkezi dışında oluşturulan Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi, giderek artan işletme sayısıyla yörede hayvancılık faaliyetlerinin yeni merkezi oldu.

Beyşehir kent merkezi dışında oluşturulan Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi, giderek artan işletme sayısıyla yörede hayvancılık faaliyetlerinin yeni merkezi oldu.

Beyşehir Belediyesi tarafından yol ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Beyşehir-Seydişehir yolu üzerindeki Genek mevkisinde 550 bin metrekarelik alanda oluşturulan Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi canlı büyükbaş hayvancılığın yeni adresi oldu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçedeki canlı hayvan potansiyelinin modern bir besicilik anlayışı ile ekonomiye kazandırılması amacıyla besi işletmecilerinin faaliyet göstereceği Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi oluşturulduğunu belirtti.

Beyşehir yöresindeki hayvancılık faaliyetlerini daha da geliştirmek üzere tahsis edilen bu bölgenin besicilerden büyük rağbet gördüğünü belirten Özaltun, “Hazine tarafından bu bölgedeki parsellerin ihaleye çıkarılmasının ardından büyük bir talep patlaması yaşandı. Beyşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze de burada ahır yapıp işletme açmak isteyen besicilerimizin yoğun bir müracaatı oldu. Bomboş bir arazi iken burası açılan yeni işletmelerle Beyşehir bölgesindeki hayvancılığın yeni merkezi haline geldi.”dedi.

Beyşehir Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi’nin hayvancılığın yeni adresi olması ile birlikte Beyşehir merkezdeki Soğla bölgesindeki besicilerin de tesislerini bu bölgeye nakletmeye başladığını vurgulayan Özaltun, “Hem yeni istihdam alanları, hem de besicilerimize daha modern alanlar oluşturmak, daha modern tesislerde hayvancılık yapılması adına Belediye olarak başlattığımız çalışmalar neticesinde ilçe merkezindeki besicilerimizin bazılarını da bu yeni adreslerine taşımış olduk. Beyşehir’de inşallah organize hayvancılık bölgesinin gelişmesiyle, hayvancılık faaliyetleri de ilçemizde daha da hareketlenerek canlanacak. Bunun sektördeki istihdama da önemli ölçüde katkıları olmasını ümit ediyoruz.”ifadelerini kullandı.