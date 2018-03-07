Beyşehir’de emniyet kemeri denetimleri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaşanan ölümlü trafik kazalarının ardından trafik polisi tarafından emniyet kemeri ve denetim ve kontrolleri arttı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaşanan ölümlü trafik kazalarının ardından trafik polisi tarafından emniyet kemeri ve denetim ve kontrolleri arttı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanında son bir ayda meydana gelen ve 3 kişinin emniyet kemeri takılı olmaması nedeniyle camdan yola fırlayarak ölümüne ve de yaralanmalara neden olan trafik kazaları üzerine harekete geçti. Trafik polisleri, emniyet kemeri denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Trafik kazalarının yaşandığı noktalara yakın yerlerdeki kavşaklarda emniyet kemerine yönelik denetimlerini artıran trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı. Beyşehir-Akseki Karayolu’nun Beyşehir girişinde ve orman kavşağında uygulama yapan trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere 108 lira ceza uyguladı. Denetimler çerçevesinde, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 15 sürücüye toplamda bin 548 liralık cezai işlemin uygulandığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin şehir içindeki emniyet kemerine yönelik denetim ve kontrollerinin devam edeceği kaydedildi.