“Beyşehir’de çok zor denilen sorunları çözdük”

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçenin genç girişimci iş adamlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerindeki Taşköprü Aile Çay Bahçesindeki toplantıya, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, belediye başkanlığında 4 yılı geride bıraktıklarını belirterek, gerçekten çok zor, çözülmesi mümkün olmayan denilen birçok hizmet ve projeyi bu dönemde çözüme kavuşturduklarını söyledi. Beyşehir’de düzenledikleri bu tür istişare toplantılarıyla toplumun birçok kesimiyle zaman zaman bir araya geldiklerini belirten Özaltun, “Bugün de genç girişimci iş adamlarıyla burada birlikteyiz. Hem sizin isteklerinizi dinleyeceğiz, yapılması gerekenler konusunda ev ödevlerimizi alacağız ve çalışacağız. Sanayici ve çarşı esnaflarımız da zaman zaman bizi davet ediyor. Onlarla da buluşup hasbihal ediyor, taleplerini dinleyerek yerine getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, bu tür davetler nereden gelirse gelsin biz her zaman hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Beyşehir’e bugüne kadar birçoğu ilk olan hizmetleri, yatırımları kazandırdık”

Beyşehir’de 4 yıl öncesine dönüldüğünde, Beyşehir-Konya yolunun, hastanenin, adliye binasının, kültür merkezi gibi yatırımların konuşulduğunu hatırlatan Özaltun, bugüne gelindiğinde ise artık bunların hiçbirisinin konuşulmadığını vurguladı. Özaltun, “Artık Beyşehir-Konya yolu, yeni hastane konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? İçindeki kantin ihalesi konuşuluyor şu anda. Belediye olarak, yeni hastanemizin hemen karşısında 36 yataklı hasta konuk evi yaptık. İnşallah bu konuk evi, bölge hastanesi statüsüne kavuşan yeni hastanemizin açılmasıyla birlikte buradaki hasta yakınlarımıza hizmet edecek. Beyşehir’e bugüne kadar birçoğu ilk olan hizmetleri, yatırımları kazandırdık. Bunları hepiniz, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Göreve geldiğimiz günlerde, şehir merkezinde yağmur yağdığında sel baskınları yaşanan caddelerimiz vardı. Altyapıya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların ardından bu sorunlar çok şükür artık yaşanmıyor. Beyşehir’de içme suyu ile ilgili altyapı su hatlarımız yenilendi. Huğlu ve Üzümlü gibi belde statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimizde kanalizasyon problemi kalmadı. Bu hizmetleri tabi sadece Beyşehir Belediyesi olarak bizler yapmıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle beraber el ele, gönül gönüle çalışarak ilçemizin her bir köşesine hizmet götürüyoruz. Aynı, şekilde otogar kavşağından başlayıp, Bademli Mahallesi yol ayrımına kadar devam eden caddemiz de prestijli bir cadde haline geldi. 4 yılda birçok hizmeti hayata geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki, takip eden değil, takip edilen, her konuda örnek alınan bir belediye haline geldik” diye konuştu.