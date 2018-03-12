Beyşehir’de 5 ilçenin muhtar ve çiftçileri buluştu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Doğanhisar ve Derbent mahalle muhtarları ve çiftçi temsilcileriyle Beyşehir'de bir araya geldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Doğanhisar ve Derbent mahalle muhtarları ve çiftçi temsilcileriyle Beyşehir’de bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Babaoğlu, çiftçi toplantılarını belli aralıklarla yapacaklarını söyledi.

Bu toplantıların önemli olduğunu ifade eden Babaoğlu, “2 yıl önce de böyle geniş kapsamlı bir toplantı yapmıştık. Bu toplantı bir bakıma iki yılın bir değerlendirmesi olacak. Bunun yanında yeni talepleri dinleyip neler yapabiliriz bunları tartışacağız.” dedi.

Koruşmasında Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Babaoğlu, şunları kaydetti:

“Bölgede hiçbir sivile zarar vermeden, dünyada örnek bir operasyon yapıyoruz. Biz çok büyük bir ülkeyiz, çok büyük bir gücüz. O uyuyan devi Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde uyandırıyoruz. Allah’ın izniyle o dev uyanıyor. Bu coğrafyada gerçekten küresel bir güç olma yolunda ilerliyoruz.”

Belediye Başkanı Murat Özaltun da 5 ilçenin muhtarlarını ve çiftçi temsilcilerini ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek toplantının hayırlı olmasını diledi.