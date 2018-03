Başkan Özaltun, bedensel engelli Toprak’ı misafir etti

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 2 yıl önce gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde tanıştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı 10 yaşındaki bedensel engelli Toprak Onur’u makamında misafir etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilkokula başladığı yıllarda geçirdiği sağlık problemi nedeniyle yürüyemez hale gelen ve bundan dolayı öğrenim gördüğü okuldaki arkadaşlarından da ayrı tahsil hayatını evine gelen öğretmeninden aldığı derslerle devam ettirmek durumunda kalan 10 yaşındaki Toprak Onur’un ziyaret talebini yerine getirdi. Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolü için geliş ve gidişinde Evde Bakım Hizmetleri’nden istifade ettirilen Toprak Onur ve ailesi, Evde Bakım Hizmetleri aracıyla Beyşehir Belediyesine getirildi. Görevlilerin omuzunda makama gelen Toprak Onur, Belediye Başkanı Murat Özaltun tarafından karşılandı. Toprak Onur, kendisiyle sohbet eden ve hediyeler veren Başkan Özaltun’dan arabalı yatak isteğinde bulundu. Bu talebini geri çevirmeyen ve evine dönüşte satın alınması talimatını veren Özaltun, Toprak Onur’u makam koltuğuna da oturttu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, makamında ağırladığı Toprak Onur’un ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak bugün çok özel bir misafire yüreklerini açtıklarını dile getirdi. Sarıköy Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Toprak Onur’un kendilerini ziyarete geldiğini vurgulayan Özaltun, “Kendisi arabalı yatak istedi, biz de emir telakki ettik. Bu gece inşallah Toprak arabalı yatağında uyuyacak” dedi.

Özaltun, kurum olarak ilçeye her alanda hizmet vermeye devam ederken, bu coğrafyada yaşayan vatandaşları da ihmal etmeyerek, her zaman iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösterdiklerini belirtti. Makamında ağırladığı Toprak’la iki yıl önce evlerinde ziyaret ederken tanıştıklarını anlatan Özaltun, “Tanışmamızın ardından Toprak kardeşimize Belediye olarak sahip çıktık. Hem sağlık sorunlarıyla yakından ilgilendik, hem de ne istiyorsa yerine getirmeye çalıştık. Evde Bakım Hizmeti Birimimizdeki arkadaşlarımız da bu süreçte aileyi hiç yalnız bırakmıyor, sürekli olarak yanlarında ve ziyaretler gerçekleştiriyor. Bugün de sağlık kontrolü için ailenin hastaneye geldiğini öğrendik. Uzun zamandır kendisini görmeyi çok arzu ediyorduk. Daha önce birkaç kez evinde ziyaret ettiğimiz Toprak’ı ve ailesini bu defa da makamda ağırlayalım istedik. Evde bakım aracımızla Belediyeye geldiler. Toprak’ı belediye başkanlığı koltuğuna da oturtarak, bizden herhangi bir isteği olup olmadığını öğrenmeye çalıştık. Bizden çeşitli talepleri oldu, özellikle arabalı yatak isteği de olunca geri çevirmedik. Daha önce de bilgisayar talebi olmuş ve yerine getirmiştik. Toprak’ın bu isteklerini yerine getirerek mutlu olması demek, hem ailesinin, hem tüm vatandaşlarımızın da mutlu olması demek. Toprak’ın mutluluğunu gözlerinin içinden görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz vatandaşlarımızın da mutlu olması için her türlü çalışmada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, evde bakım hizmetinde mesai yapan arkadaşlarım ile diğer birimlerdeki tüm çalışma arkadaşlarıma bu tür hayırlı hizmetlere vesile olmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, bizlere günümüzde sağladığı bu imkanlarla kurum olarak bölgemize her türlü hizmeti yapabilmemizin önünü açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bir kez daha şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.