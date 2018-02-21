Başkan Altay müjdeledi: ‘Cumhurbaşkanımız Mekke-i Mükerreme panoraması eserini himaye edecek’

Selçuklu Belediyesi tarafından yayınlanacak "Mekke-i Mükerreme Panoraması" eseri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yayınlanacak. Eser, islam Dünyası için büyük önem taşıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından yayınlanacak “Mekke-i Mükerreme Panoraması” eseri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yayınlanacak. Eser, islam Dünyası için büyük önem taşıyor.

Başta “Büyük Selçuklu Mirası” ve “Anadolu Selçuklu Mirası Çağı” gibi prestij eserleri kültür ve yayın hayatına kazandıran Selçuklu Belediyesi, İslam Dünyası için önemli bir kaynak eseri daha yayın hayatına kazandırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek ve ecdadımızın mukaddes beldelere yaptığı hizmetlerin devamı niteliğinde olacak “Mekke-i Mükerreme Panoraması” Mekke’nin 2006-2016 yılları içinde havadan ve karadan çekilmiş fotoğraflarını kuşbakışı gerçekleştiren ilk ve tek çalışma olacak. Eser fotoğrafçı Orhan Durgut’un objektifinden son 10 yılda Mekke’nin geçirdiği değişimi yansıtacak.

Selçuklu Belediyesi büyük bir heyecanla beklenen eserin hazırlıklarını tamamladı. Tek cilt ve 242 sayfadan oluşacak eser fotoğrafların yanı sıra detaylı bilgiler de içerecek. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayınlanacak eserin tüm Dünya’da büyük beğeni kazanacağı düşünülüyor.



Cumhurbaşkanlığı projeyi himayelerine aldı

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eserin İslam Medeniyeti adına milyarlarca Müslüman için kaynak niteliğinde olacağını ifade etti. Başkan Altay,” Selçuklu Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde çok önemli projeler hayata geçirdik. Büyük Selçuklu Mirası ve Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi ile Selçuklulara ait tüm envanter kitap haline getirilerek bilim dünyasının hizmetine sunuldu ve bu projelerin tamamı Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Şimdi çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz İslam alemi için önemli bir proje Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşecek. 2006-2016 yılları arasında Mekke’de sanatçı Orhan Durgut tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan bir albüm ortaya çıkıyor. İslam alemi için böylesine önemli bir projeyi gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje Anadolu insanına ve Konyalılara yakışırdı. Kitabımız tamamlandığında 2006 yılından 2016 yılına kadar Mekke’deki değişim gözlemlenebilecek. Tüm İslam alemi için önemli bir proje hayata geçmiş olacak. Bu projeyi himayesine alan sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Mekke-i Mükerreme Panoraması eserinin yayın hayatına kazandırılmasından sonra eserde yayınlanan fotoğraflarla ilgili yurt içi ve yurt dışında sergiler açılması planlanıyor. Eserde Müslümanların günde 5 vakit yöneldikleri bu mukaddes beldenin ve haccın gerçekleştirildiği mekanlar, bilgi notları ve görseller yer alacak. Büyük heyecan uyandıran bu projenin yayın hayatına kazandırılmasından sonra Mekke’ye gidemeyenlerin de mübarek beldeleri keşfetmesi için önemli bir kapı aralanmış olacak. Eserin 2018 yılı içinde yayın hayatına kazandırılması hedefleniyor.