Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: O para vatandaşa iade edilecek

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşların Maliye’’de biriken KDV’lerinin iade edileceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşların Maliye’’de biriken KDV’lerinin iade edileceğini açıkladı.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, “Bu tasarı yasalaştığı takdirde, vatandaşın maliyede biriken KDV’leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak. KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. Küçük esnafada hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz. Vatandaş KDV’sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek. İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV’lerini de alabilecekler.” şeklinde konuştu.