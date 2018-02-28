Bak Konya’daki hastaneler de neler oluyor!-Yalçın İreş-Yeni Meram Gazetesi

Konya İl Sağlık Müdürü, vatandaşın aşağıda anlattığımız ve benzer daha bir sürü sıkıntısına çare bulursa iyi olur. Peki bu sıkıntıları nasıl öğrenecek? Ara sıra hastaneleri tek tek dolaşıp hem polikliniklerdeki, hem de yatan hastalarla birebir görüşerek. Ve hastanelere şikayet kutuları koyarak..

Şimdi Meram Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nefes darlığı şikayetiyle başvuran bayan vatandaş ne anlatmış görelim..

“Göğüs hastalıkları uzmanına randevu saatinde geldim ve muayene oldum. Doktor muayene sonrası solunum testi, tomografi ve ultrasonografi isteyip beni bu birimlere sevk etti..

Solunum testinin yapıldığı birime gittim. Hastane çok kalabalık ve toz içerisindeydi. Oturacak boş sandalye yoktu ve ayakta yaklaşık 1 saat bekledikten sonra zar zor içeri girebildim..

Görevli daha elimdeki sevk belgesine bakmadan, masanın üzerinde duran kullanılmış burun tıkacını gözüyle işaret edip burnumu tıkamamı istedi. Bende, “Başkasının kullandığı tıkacı vermeyin kullanılmamışı yok mu” deyince yok dedi. Fakat sehpanın üzerinde poşetin içerisinde kullanılmamış tıkaçlar duruyordu ve neden vermedi anlamadım..

Sonra sevk belgeme bakınca bana, “Bu test zaten ilaçlı olacakmış, yemek saati geldi şimdi yetişmez öğleden sonra 1,5 ta geleceksin” dediler..

Orada 1 saat boşuna beklemiştim ve çıktım gittim. Benim gibi bekleyen başkaları da vardı, onlara da aynısını söylediler. Oysa sırada beklemeye başladığımız anda bir görevli çıkıp sevk belgelerimize bakarak, ilaçlı test yapılacaklara, “Sizin testleriniz ilaçlı, ilaç vermemiz gerekiyor” deseydi, bizlerde beklediğimiz 1 saat içerisinde ilacı içip hazır bekleyecektik. Bu arada da hem solunum testini, hem de diğer işlemlerimizi bitirmiş olacaktık..

Yemek saatinden sonra saat 1,5 ta tekrar geldim. İlaç verdiler ve 15 dakika daha bekledikten sonra çağırıp teste aldılar. Görevli bana ısrarla kullanılmamış burun tıkacı vermedi ve “Sen burnunu elinle kapat” dedi.. Burnumu elimde tıkadım ve test yapıldı..

Buradan ultrason çekilecek birime geldim, yine kalabalık ve burada da yaklaşık 1 saat sıra bekledim. Sıram gelince çağırdılar. İçeri girdim ve bana bayan görevlinin gittiğini, sabah geleceğini söylediler. Saat 16.00 sıralarıydı ve bayan ultrason görevlisi yoktu. Oysa benim gibi bir sürü bayan hasta vardı..

Oradan tomografi birimine gittim. Burada da yaklaşık 2 saat bekledikten sonra sıram gelince içeri girdim. Görevli bana o kadar milletin içinde rencide edecek şekilde bağırarak, “130 kilosun, makineye zarar verirsin, ya da makine üzerine devrilir, senin tomografini çekemeyiz” dedi ve bir günlük hastane serüvenim böyle geçti. Yani koca bir günde sadece 5 dakika süren nefes testi yaptırabildim” bu böyle..

Bir de Eski Hava Hastanesi’nin yerinde faaliyete başlayan hastaneye 6 yaşındaki çocuğunu kalp ağrısı şikayetiyle götüren babanın anlattıklarını yazalım..

“İçeri girdik çocuk doktoru yüzümüze bir kez baktı ve sonra başını camdan tarafa çevirip ‘şikayetiniz nedir’ dedi. Çocuğun kalbi ağrıyor deyince, bize hiç bakmadan sekreterine, ‘tamam kardeşim yaz kardiyolojiye sevkini gitsinler’ dedi. Yalandan da olsa ağzını aç bakalım falan da demedi aldık sevki çıktık gittik. Böyle mi olmalı?

Evet benim bir şey yazmama gerek kalmadı çünkü vatandaş derdini anlatmış. Umarız yetkililer bunu dikkate alıp gereken düzeltmeleri yaparlar.