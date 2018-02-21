‘Artık oylar’ ittifak partilerine yarayacak

Bir seçim çevresinde ortaya çıkacak artık oylar, ittifak yapan partiler lehine hesaplanacak. Böylelikle ittifak partileri daha fazla vekil çıkarmış olacak.

Bir seçim çevresinde ortaya çıkacak artık oylar, ittifak yapan partiler lehine hesaplanacak. Böylelikle ittifak partileri daha fazla vekil çıkarmış olacak.

AK Parti ve MHP arasında varılan uzlaşma kapsamında, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarının önündeki engelin kaldırılmasını öngören yasa teklifi, iki partinin milletvekillerinin ortak imzası ile bugün Meclis’e sunulacak. Yüzde 10 seçim barajının korunduğu, siyasi partilerin ister ortak liste, isterse ayrı liste ile seçim ittifakına gidebilmelerinin öngörüldüğü pakette, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin yerel seçimleri ilgilendiren uyum maddeleri de yer alacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, seçim ittifakı yapacak siyasi partilerin elde edeceği milletvekilleri sayısı mevcut D’hont sistemine göre hesaplanacak. Ancak bu sisteme göre ortaya çıkacak artık oylarla çıkarılacak milletvekilliğinin hesabı ‘ittifaklar’ lehine olacak şekilde yapılacak. İki partinin ortak çalışmasında, YSK’nın önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısını, ardından ittifakın milletvekili sayısını hesaplayacağı belirtiliyordu. Ancak sonrasında yapılan değerlendirmelerde, artık oylar nedeniyle bu durumun ittifaklar aleyhine olacağı değerlendirmesi yapıldı. Bunun üzerine seçim ittifakı yapan partilerin alacağı milletvekillerinin dağılımı konusunda farklı bir yol izlenmesi gündeme geldi.

ÖNCE İTTİFAK OYLARI

AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre yeni düzenlemede, YSK’nın her seçim çevresinde önce ittifakın toplam oyunu sayacağını, ardından ittifakın çıkardığı toplam milletvekili sayısını hesaplayacağını, son olarak da bu sayıyı ittifak yapan partilerin arasında aldıkları oy oranına göre dağıtacağını kaydetti. Böylece bir seçim çevresinde ortaya çıkacak artık oyların ittifak yapan partiler lehine olacak şekilde hesaplanacağı belirtildi. AK Parti kaynakları bu düzenlemenin gerekçesini “Mesela bir seçim çevresinde, AK Parti’nin 10 bin artık oyu var, MHP’nin ise 5 bin oyu var. Bu oylar tek başına bir milletvekili çıkarmayabilir. Ama bu oyları ittifak dahilinde sayarsanız, toplamda 15 bin artık oyla bir o ittifak bir milletvekili daha elde edebilir” örneği ile açıkladı.