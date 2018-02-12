Alacabel Tüneli 2020’de tamamlanacak

Seydişehir'i ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, bölgenin ulaşım yatırımlarını değerlendirdi.

Seydişehir’i ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, bölgenin ulaşım yatırımlarını değerlendirdi.

Bir dinlenme tesisinde daire müdürleri ve partililerle buluşan Altunyaldız yaptığı konuşmada Seydişehir- Antalya karayolu üzerinde bulunan Alacabel tünel çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağını söyledi.

Tınaztepe tünel ihalesinin iptal edildiğini, önümüzdeki aylarda yeniden ihale edilmesini beklediklerini ifade eden Altunyaldız, şunları kaydetti.

“Her iki tünelimizde tamamlanınca hem güvenli seyahat, hem de zamandan tasarruf sağlayacağız. Beyşehir-Seydişehir karayolu 2018 yılı sonunda bölünmüş yol olarak tamamlanacak. Seydişehir- Bozkır yolu ihale edildi ve 2018 de tamamlanacak. Beyşehir-Hüyük, Beyşehir-Derebucak, Bozkır-Hadim, Akören-Akkise yollarımızda çalışmalar devam ediyor. Yollar, bütün insanlığa yapılmış hizmettir. Onun için yol insanlığa, medeniyete yapılan bir hizmettir. Daha doğrusu medeniyettir.”

Programa ayrıca, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.