AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci düzenlediği basın toplantısı ile 3 yıldır devam ettiği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Temurci yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“Bu üç yılı, ben üç farklı dönemde değerlendiriyorum. 7 Haziran, 1 Kasım seçimleri, 16 Nisan referandumu, Cumhurbaşkanımızın ikinci kez partimizin başına genel başkan olması. 7 Haziran seçimleri bu iş burada bitmeyen diyen bir teşkilatın başkanıydım. 1 Kasım hepimiz için bayram oldu. Yine bu kürsüde hep birlikte bu coğrafyada Recep Tayyip Erdoğan’ların durdurulamayacağını bu kürsüde haykırdık.

15 TEMMUZ EN BÜYÜK ZAFERİMİZ

Yaşadığımız iki seçimde ve referandumda başarılı işler çıkardık. Genel Başkan değişikliği sonrası İstanbul teşkilatında yeni bir dönem başladı.Hiçbirimiz 15 Temmuz’da gerçekleşen ihaneti beklemiyordu. O gece bu bina direnişin ilk kıvılcımının verildiği merkezlerden biri oldu. Biz o gece milletine, devletine, davasına, liderine sahip çıkmak için ilk çıkan teşkilat olduk. Seçimlerden konuşuyoruz, 15 Temmuz AK Parti İl Teşkilatlarının kazandığı en büyük zaferdir. Ben İstanbul’da üç yılda bütün zorluklara rağmen destan yazan, en büyük destanını yazan teşkilatımızın her bir ferdine teşekkür ediyorum.

GÖREVİMDEN ONURLA AYRILIYORUM

Bizim davamız rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davadır. Davamız bizim hayatımızdır, davamız bizim geleceğimizdir. AK Parti Teşkilatları olarak yeni bir imtihanla karşı karşıyayız. Kişisel hukukların, dava hukukun korunması, bu süreçlerin partimiz adına zaferler sonuçlanması için hayati bir önem arz etmektedir. Ülkemiz 2019 seçimlerine doğru hızla yol alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız görevden ayrıldı. Birilerinin adamı değil, tüm kardeşlerimizi kucaklayarak bu davanın adamı olmak bizim misyonumuz olmuştur. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İl Başkanlığı görevinden onurla ayrılıyorum. ”

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Selim Temurci, 1970 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İmam Hatip Lisesi’ndeki eğitimini tamamlayan Temurci, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde ekonomi üzerine tamamlayan Temurci, özel sektörde bir süre boyunca üst düzey yöneticilik yaptı.

Köprü Grubu Derneği Başkanlığı ve birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev alan Temurci, siyasi çalışmalarına gençlik kollarında başlamıştır. İl Başkan Yardımcılıkları da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulunan Temurci’nin ekonomi ve siyaset konularında çok sayıda makaleleri yayımlanmıştır.

2006 – 2009 yıllarında AK Parti Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 -2012 yıllarında ise İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Temurci, 2012 -2015 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

8 Şubat 2015 tarihinde yapılan AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Dr.Selim Temurci evli ve 3 çocuk babasıdır.