Adalet Bakanlığı 17 bin uzlaştırmacı alacak

Uzlaştırmacı olarak görevlendirileceklerin belirleneceği sınav yarın yapılacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek sınavda başarı sağlayanların, nisan sonu itibarıyla göreve başlaması hedefleniyor.

Uzlaştırmacı olarak görevlendirileceklerin belirleneceği sınav yarın yapılacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek sınavda başarı sağlayanların, nisan sonu itibarıyla göreve başlaması hedefleniyor.

Türkiye’de ilk kez uzlaştırmacı olarak görevlendirileceklerin belirleneceği sınav yarın gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk kez uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimlere katılanların başvurularının kabul edilmesinin ardından sınav sürecine geçildi.

Çok sayıda uzlaştırmacı adayı, Anadolu Üniversitesince yapılacak sınava girmeye hak kazandı.

Zorunlu eğitimleri alan ve başvuruları kabul edilen 30 bin 700 uzlaştırmacı adayı, yarın yapılacak sınavda ter dökecek.

Adaylar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van’da birer, İstanbul’da ise 2 olmak üzere 11 merkezde sınava girecek.

Sınavda adaylara, uzlaştırma, Türk Ceza ve Ceza Muhakemeleri kanunları, müzakere, iletişim konuları ile uygulamalı uzlaştırma eğitiminde verilen bilgilerden sorular yöneltilecek.

Yeni uzlaştırmacılar nisanda iş başında

En az 70 puan alanların başarılı sayılacağı sınavın sonuçları, bu ayın sonunda açıklanacak.

Sınavı kazanan adaylar, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca oluşturulan liste ve sicile kaydedilecek. Böylece Türkiye’de ilk kez zorunlu eğitime katılan ve sınavda başarı sağlayan uzlaştırmacılar göreve başlamış olacak. Halen görev yapan 17 bin uzlaştırmacının ise görevi sona erecek.

“Uzlaştırmacı kimlik kartı” verilecek uzlaştırmacılar, istedikleri Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde görev alabilecek.

Yeni uzlaştırmacıların nisan sonu itibarıyla görevlendirilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen, hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, zanlı veya sanıkla mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yönetiyor.