A. Konyaspor, T.M. Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atiker Konyaspor deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında yarın deplasmanda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen antrenman topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Gruplara ayrılan oyuncular pas çalışmalarının ardından açma-germe hareketleri ile antrenmanı bitirdi.