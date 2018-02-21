16 yaşındaki genç ‘Mavi Balina’ kurbanı oldu

Bursa'da 16 yaşındaki genç, Mavi Balina oyunu yüzünden ölüme sürüklendi. Oyunun komutları gereği intihar etmesi istenen genç, evinin yakınlarındaki bir halı sahanın demirlerine iple kendini asarak canına kıydı.

Bursa’da 16 yaşındaki genç, Mavi Balina oyunu yüzünden ölüme sürüklendi. Oyunun komutları gereği intihar etmesi istenen genç, evinin yakınlarındaki bir halı sahanın demirlerine iple kendini asarak canına kıydı.

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan “Mavi Balina” isimli oyununun kurucusu Rusya’da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak “oyunla” ilişkilendirilen ölümler sonlanmadı. Bugüne kadar Türkiye’de 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği iddia edilen Mavi Balina oyunu, son olarak Bursalı 16 yaşındaki A.P.’nin felaketi oldu. İddiaya göre olay, geçtiğimiz Pazartesi akşamı merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Tır şoförü Murat P.’nin 6 çocuğundan biri olan A.P., evlerine gittiği arkadaşı B.K. ile birlikte “Mavi Balina” oyunu oynadı. Oyunun son komutu olan intihar emrini yerine getirmek için harekete geçen genç, evden bir sandalye ve siyah çamaşır ipi alarak arkadaşı B.K. ile birlikte her gün top koşturdukları halı sahaya gitti. A.P., götürdükleri ipi halı sahanın tellerine bağlayıp, sandalyeye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan B.K. sinir krizi geçirdi. Halı sahada top oynayan çocukların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. A,P.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, B.K.’nin bilgisayarına el koydu. Öte yandan, oyunun 50’inci bölümünün ardından intiharı istenen 16 yaşındaki A.P. ve arkadaşı B.K.’nın halı sahaya gitmeleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

A.P.’nin iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten amcası Ömer Faruk P., “Yeğenim, lise eğitimini devam ederken yarım bıraktı. Olay günü daha önceden birlikte okuduğu arkadaşlarının yanına giderek helallik istemiş. Daha sonra öğrendiğimize göre arkadaşı B.’nin evinde bilgisayarda Mavi Balina oyununu oynuyorlarmış. Hatta bilgisayarda oyun izlerken odanın kapısını kilitlemişler. B. anne ve babasını odaya sokmuyormuş. Daha sonra evden ayrıldılar. Kamera görüntüsünde A.’nın B. ile birlikte olay yerine giderken ellerinde sehpa ve ip olduğu görülüyor. Bu bir cinayet. Olayı zaten Cinayet Bürosu ekipleri araştırıyor. B.’nin iyileşip, sağlığına kavuşmasıyla konu netlik kazanacak” dedi.

Olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan B.K.’nın annesinin sosyal medya hesabından oğlunun hastanedeki fotoğrafını paylaşıp altına, “Oğlumu Mavi Balina oyunu bu hale getirdi” notunu yazması dikkat çekti.

Bursa’da yaşanan olayla birlikte bugüne dek Türkiye’de 143 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade edilen Mavi Balina oyununda katılımcılardan çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan “yüksekten atlayarak ya da kendini asarak” intihar etme komutu veriliyor. “Mavi Balina” adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı, bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları iddia ediliyor.