Zihinsel engelli ve annesine sopayla saldırdılar

Sultangazi'de annesiyle beraber ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe sokak ortasında saldırıya uğradı. Oğlunu kurtarmaya çalışan anne de darp edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Cebeci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 engelli olan Kadir, ablasının yaşadığı sokakta karşılaştığı kişiler tarafından darp edildi. 

Gökçe'nin kendilerine hakaret ettiğini öne süren 2 kişi sopalarla Kadir Gökçe'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada 2 kişiden biri Gökçe'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deli Kadir Deyip Dövdüler

Anne Ayfer Kaya, "Olay, dün saat 06.30 sıralarında oldu. Oğlum ablasının yanına gitti. Oğlum oraya gidince 'niye sen buraya geliyorsun, sen deli kadirsin' diyorlar kavga çıkıyor. Daha sonra polis geldi. Ben de müdahale edince üzerime yürüdüler ve beni dövdüler" dedi.

Kadir Gökçe, " Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular. İyiyim ama kafam ağrıyor. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım" dedi.

