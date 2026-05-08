  • Yaşlı bakımevinde skandal görüntüler: 2 hastayı darbedip tükürdü

Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde çalışan personel hastayı yere düşürüp darbetti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHADemirören Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakımevinde personelin hastaları darbedip yüzlerine tükürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
  • Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 27.04.2026 tarihli olayın ardından teftiş başlatıp ilgili personelin iş akdini feshederek adli süreç başlattı.

Olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde meydana geldi. Bakımevine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı darbettiği görüldü. 

Derbedilen hasta kafasından yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise, personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görülürken, bir diğer görüntüde ise bakımevine gelen yaralı hastanın yakını kurum çalışanlarına tepki gösterdiği anlar yer aldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde çalışanların hastalara yönelik şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Daha Önce de Benzer Olaylar Yaşanmış

Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü. Sanal medya da yayınlanan görüntülerin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nünce konuya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

4 Gözaltı

Olaya ilişkin yürütülen çalışmaların ardından Kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.

Aynı bakımevinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, yatak çarşaf ve yorganların pis olduğu görülüyor. 

Bakanlıktan Açıklama Geldi

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada: 

"Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. 

Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. 

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. 

Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

