Yapay zeka savaşlarında yeni gelişme: Google ve Anthropic ortaklığı

Anthropic, Amazon'dan 5 milyar dolar fon sağlarken, Google Cloud ise gelecek beş yıl boyunca 5 gigavatlık bilgi işlem kapasitesi sunacak.

Google, yapay zeka girişimi Anthropic'e başlangıç olarak 10 milyar dolarlık nakit yatırım yapmayı taahhüt etti.

Bloomberg'in haberinde, Anthropic'in Google'ın nakit olarak 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ettiğini açıkladığı aktarıldı.

Haberde, Alphabet bünyesindeki Google'ın, Anthropic'in performans hedeflerine ulaşması durumunda, 30 milyar dolar daha ek yatırım yapacağı ve Anthropic'in bilgi işlem kapasitesinde gerçekleşecek önemli bir genişlemeyi destekleyeceği kaydedildi.

Anthropic'in bilgisayar yazılımı yapma sürecini hızlandıran bir yapay zeka aracı olan "Claude Code"un yakaladığı başarının etkisiyle fon toplama çalışmalarını hızlandırdığına işaret edilen haberde, girişimin bu hafta Amazon'dan 5 milyar dolarlık ek bir fon sağladığını ve zaman içinde 20 milyar dolarlık ilave yatırım opsiyonunu duyurduğu anımsatıldı.

Haberde ayrıca, Google Cloud'ın gelecek beş yıl boyunca Anthropic'e 5 gigavatlık bir bilgi işlem kapasitesi sağlayacağı, bunu birkaç gigavatlık ek kapasitenin daha takip edebileceği belirtildi.

Bloomberg'in haberini doğrulayan Google, söz konusu yatırıma dair başka bir detay paylaşmadı.