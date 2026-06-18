Vatandaş sordu Başkan yanıtladı

Programa Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Mehmet Tugay, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nermin Erkan, Konya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tevfik İnce, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantılarda vatandaşların gündeme taşıdığı konular arasında doğalgaz yatırımları, Soğla Arazisi'nin kiralama süreci, mühimmat fabrikasıyla ilgili gelişmeler, hayvancılık sahası çalışmaları, TOKİ projeleri ve altyapı hizmetleri öne çıktı.

Programların ardından değerlendirmelerde bulunan Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çekerken, “Bu yıl ilk kez Ahırlı merkez, Akkise, Bademli ve Çiftlik mahallelerinde böyle bir program gerçekleştirdik. Bizler yaptığımız ve planladığımız çalışmaları anlattık, vatandaşlarımız da beklenti ve taleplerini dile getirdi. Sorunları yerinde dinleme ve yapılan hizmetlerin karşılığını sahada görme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızın ilgisi ve katılımı bizleri memnun etti” dedi.

Başkan Üzlük, toplantılarda özellikle doğalgaz konusunun yoğun şekilde gündeme geldiğini belirterek, Ahırlı ve Yalıhüyük’ün halen doğalgaz hizmetinden yararlanamayan iki ilçe olduğunu söyledi. Üzlük, “Vatandaşlarımızın en büyük beklentilerinden biri doğalgaz! Bu konuda süreci yakından takip ediyoruz. İlçe merkezlerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Akkise Mahallemiz de doğalgaz hizmetine kavuşacak. Sürenin uzaması bizi de üzüyor ancak konunun takipçisiyiz” dedi.

Toplantılarda çiftçilerin gündeme getirdiği bir diğer önemli konu ise Soğla Arazisi'nin kiralama süreci oldu. Başkan Üzlük, bölgede üretim yapan çiftçilerin yüksek ecri misil bedelleri ve işgalcilik statüsü nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, “Çiftçilerimizin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kiralama sürecinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırmak.

Tabi ki bizler bu hizmeti yaparken bizlere destek olan isimleri de unutmamak lazım. Başta Hemşerimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milletvekillerimize, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilatlarına, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ekibine, Muhtarlarımıza ve kıt imkanlarla hizmetin en güzelini yerine getiren ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi

AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Mehmet Tugay da programların verimli geçtiğini belirterek vatandaşların görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi. Tugay, “Teşkilatımız tarafından düzenlenen ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programlarında vatandaşlarımızla birebir görüşme imkânı bulduk. Gelen her türlü öneri ve eleştiriye açığız. Bu tür buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdürerek vatandaşlarımızla iletişimimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ahırlı'da gerçekleştirilen buluşmaların, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve ilçenin öncelikli sorunlarının doğrudan muhataplarıyla değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturduğu belirtildi.