A Milliler, 'tamam ya da devam' sınavında

İlk maçları puansız geçen Türkiye ve Paraguay için bu kritik müsabaka, gruptan çıkma şansını belirleyecek "tamam ya da devam" niteliğinde.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

Grubun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşılaşacak. Mücadele, yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi. Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak. A Milliler, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45t'e San Jose Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.