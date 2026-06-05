Vali Akın, TMO’da hasat öncesi incelemelerde bulundu

Üreticilerin sorunsuz alım yapması için randevu sistemiyle 80 noktada ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa alımları planlandı.

Ziyarette, Başmüdür Mehmet Barlak tarafından depo kapasitesi, personel, teknik altyapı ve lojistik süreçler hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 yılı hububat alım dönemi öncesi hazırlıkları incelemek üzere TMO Konya Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 yılı hububat alım dönemi öncesinde hazırlıkları yerinde incelemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Konya Başmüdürlüğüne ziyarette bulundu. Vali Akın, TMO Konya Başmüdürlüğünde gerçekleştirdiği ziyarette, hasat sezonu öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında TMO Konya Başmüdürü Mehmet Barlak tarafından depo kapasiteleri, personel planlaması, teknik altyapı, alım noktalarının hazır durumu ve lojistik süreçlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ziyarette, üreticilerin alım sürecinden sorunsuz şekilde yararlanabilmesi, randevu sisteminin etkin ve verimli işlemesi ile muhtemel aksaklıkların önceden önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. TMO Konya Başmüdürlüğünce, 2026 yılı hububat alım kampanyası kapsamında ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa alımlarının randevu sistemi üzerinden gerçekleştirileceği belirtilirken; Başmüdürlük hinterlandında bulunan yaklaşık 80 alım noktasında üreticilere hızlı ve etkin hizmet sunulabilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

