Üç ülke tek proje: Matematik eğlenceye dönüştü

İlkokul öğrencilerine matematiği sevdirerek öğrenmeyi kalıcı hale getirmeyi amaçlayan proje; aynı zamanda dijital okuryazarlık, bilimsel merak, vatandaşlık bilinci ve 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sundu. Proje kapsamında öğrenciler, matematiği günlük yaşamla ilişkilendiren pek çok yaratıcı ve eğlenceli etkinlikte yer aldı.

Öğrenciler; doğadan topladıkları taş, yaprak ve dallarla sayıları tanıma etkinlikleri gerçekleştirirken, geri dönüşüm bilincini desteklemek amacıyla atık materyallerden matematik oyunları tasarladı. Ayrıca matematik alanında önemli buluşlara imza atan bilim insanlarını tanıyarak, bilimsel gelişmelere yön veren isimleri keşfetme fırsatı buldu.

Dijital matematik oyunları sayesinde teknoloji ile matematiği bir araya getiren öğrenciler, geometrik şekil avı ve örüntü etkinlikleriyle gözlem, analiz, mantıksal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdi. Projenin en dikkat çekici çalışmalarından biri ise geometrik cisimler kullanılarak hazırlanan doğal çevre ve yapay çevre maketleri oldu. Öğrenciler; küp, prizma, silindir ve küre gibi geometrik cisimlerden yararlanarak özgün tasarımlar ortaya koydu. Bu çalışmalar sayesinde hem geometrik cisimlerin özelliklerini öğrendiler hem de yaşadıkları çevreye karşı farkındalık kazandılar.

Matematik öğrenimini sınıfın dışına taşıyan öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen eğlenceli matematik oyunlarıyla sayılar ve işlemlerle ilgili bilgilerini hareket ederek pekiştirdi. Oyun temelli öğrenme etkinlikleri sayesinde matematik, öğrenciler için daha keyifli ve kalıcı bir öğrenme deneyimine dönüştü.

Büyük bir heyecan ve özveriyle yürütülen proje sonunda öğrencilerin hazırladığı tüm çalışmalar, okulda düzenlenen sergide öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin beğenisine sunuldu. Sergi, öğrencilerin matematiğe yönelik olumlu tutumlarını, yaratıcılıklarını ve proje süresince kazandıkları becerileri gözler önüne serdi.

Projede Türkiye ayağını yürüten İbrahim Yapıcı İlkokulu öğretmeni Emine Keşoğlu, öğrencilerinin matematiğe karşı olumlu bakış açısı geliştirmesini hedeflediklerini belirterek, uluslararası ortaklarla gerçekleştirilen bu çalışmanın çocuklara yalnızca akademik anlamda değil; sosyal, kültürel ve dijital açıdan da önemli katkılar sağladığını ifade etti. Keşoğlu, farklı ülkelerden akranlarıyla iş birliği yapan öğrencilerin hem özgüven kazandığını hem de matematiği eğlenerek öğrenme fırsatı bulduğunu vurguladı.

“Little Mind’s Garden of Numbers” projesiyle öğrenciler, matematiğin sadece ders kitaplarında yer alan bir alan olmadığını; doğada, oyunda, teknolojide ve günlük yaşamın her anında karşılarına çıkan eğlenceli bir keşif yolculuğu olduğunu deneyimledi.