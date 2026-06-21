TÜRSAB Konya'dan önemli açıklama

TÜRSAB Konya BTK Başkanı Seyit İbrahim Durmuş Isparta’nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili açıklamada bulundu. Seyit İbrahim Durmuş yaptığı açıklamada Kazaya karışan aracın, bir seyahat acentası tarafından düzenlenen paket tur veya organizasyon kapsamında faaliyet gösteren bir tur aracı değildir diyerek, “Isparta’nın Gelendost ilçesinde meydana gelen ve can kayıplarına neden olan elim kaza, Konya’da yaşayan herkesi derinden üzmüştür. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kaza sonrasında kamuoyunda yer alan bazı haber ve yorumlar nedeniyle önemli bir hususun doğru anlaşılması gerekmektedir. Kazaya karışan araç, bir seyahat acentası tarafından düzenlenen paket tur veya organizasyon kapsamında faaliyet gösteren bir tur aracı değildir. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 26 kişiden oluşan grup tarafından araç kiralanarak Isparta’nın Barla beldesine ziyaret gerçekleştirilmiş, kaza da dönüş yolculuğu sırasında meydana gelmiştir. Yaşanan bu acı olayın, ülkemizde faaliyet gösteren seyahat acentalarının düzenlediği organizasyonlar ve profesyonel turizm faaliyetleriyle karıştırılmaması önem taşımaktadır. Seyahat acentaları, mevzuatın öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde faaliyet göstermekte; ulaşım, rehberlik, sigorta ve organizasyon süreçlerini belirli kurallar doğrultusunda yürütmektedir”şeklinde konuştu.

GÜVENLİK VURGUSU

Durmuş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Elbette bugün önceliğimiz sektör tartışması yapmak değil, kaybettiğimiz canların acısını paylaşmaktır. Ancak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bir olayın niteliğinin doğru aktarılması, hem vatandaşlarımızın sağlıklı bilgiye ulaşması hem de konuyla ilgisi bulunmayan kurum ve sektörlerin haksız şekilde tartışmaların içine çekilmemesi açısından gereklidir. Bu elim kaza, hangi amaçla yapılırsa yapılsın tüm yolculuklarda güvenliğin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İnsan hayatı her türlü planın, programın ve hesabın üzerindedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

