Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da terleyecek

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 9. yarışında Çekya'da piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da terleyecek
AA
AAAnadolu Ajansı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 9. yarışında Çekya'da mücadele edecek. Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi de TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. etabı Macaristan Grand Prix’sini 11. sırada tamamlayarak, MotoGP kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. Toprak Razgatlıoğlu, ilk 8 etapta topladığı 9 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 160
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138
4. Pedro Acosta (İspanya): 132
5. Marc Marquez (İspanya): 108
22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9
 

AA

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