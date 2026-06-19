Türkiye kritik finale hazır!

A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye kritik finale hazır!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılan antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. Basına kapalı bölümde ise Paraguay müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. 

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Haber Merkezi

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