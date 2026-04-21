TikTok canlı yayını kanlı bitti: Genç kadını yüzünden bıçakladı

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Merve A. isimli kadın TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, karşısındaki kadını darbettikten sonra yere düşürerek elindeki kesici aletle saldırdı.

Saldırı sırasında şüphelinin elindeki telefonu bırakmadığı, yayına kesmeden devam ettiği ve kanlar içindeki haliyle tehditler savurduğu öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs, yüz ve kulak kısmından yaralanan Gülcan Ö.'yü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı muhafaza altına alırken, şüpheli Merve A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ilk ifadesinde, canlı yayın sırasında kendisine saldırıldığını ve bu nedenle karşılık verdiğini iddia etti.

Öte yandan canlı yayını izleyen bazı kullanıcıların yayından çıkmak yerine izlemeyi sürdürdüğü, hatta tepki göstermek yerine sanal hediye göndermeye devam ettiği iddia edildi. Söz konusu yayının bir süre sonra platform tarafından durdurulduğu öğrenildi.

Merve A. tutuklandığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.