Ticaret Bakanlığından 'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına ilişkin açıklama

Bakanlıktan "İsrail ile ticaretin sürdüğü" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. İsrail istihbaratına ve istatistiklerine dayandırılan CHP'li bazı milletvekillerinin "İsrail ile ticaretin sürdüğü" iddialarının yalan olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'te aldığı kararla, tam 23 aydır Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, serbest bölge ve transit ticaret tamamen durdurulmuştur. Hatta Türk bayraklı ve İsrail bayraklı hava ve deniz ulaştırması bile yapılmamaktadır." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, gümrüklerde ve serbest bölgelerde İsrail ile ticaret işleminin yapılamayacağına işaret edilerek, 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaretin sıfır olduğu ve gümrük sisteminin kapalı olduğu bildirildi. "İhracat ve ithalat rakamları her ay şeffaf olarak yayınlanmaktadır" Söz konusu tarihten sonra Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den Türkiye'ye ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "İhracat ve ithalat rakamları her ay Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır. Diğer taraftan, 7 milyona yakın Filistinlinin ölüm kalım mücadelesi verdiği ve kutsal toprakları savunduğu, hayatta kalmaya çalıştığı bir ortamda, ihtiyaç duydukları acil ürünler için, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın tek tek yazılı onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımızın kontrolünde ve ancak ithalatçısı ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. 7 Haziran 2024'te Filistin Hükümeti ile varılan resmi anlaşma gereği, bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır." Açıklamada, söz konusu rakamların Bakanlık gümrük verileri ve TÜİK verileriyle sabit olduğu belirtilerek, "Diğer taraftan, Filistin topraklarıyla yapılan ve ayda 50-60 milyon dolar civarındaki ticaret de, Filistin'in limanı, gümrüğü olmadığı için İsrail'in iki limanı üzerinden yapılabilmektedir.

Bu gerçeği CHP'li milletvekilleri de bilmektedirler. Filistin'e yapılması zorunlu düşük rakamlı ihracatı da İsrail'e yapılıyor diye iftira atarak, Filistin'in can damarını kesmeye çalışma çabası içindedirler." ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin İsrail'e ekonomik baskılar yaparak dünya ile birlikte Gazze'de ateşkesi sağlamak için 7 Ekim 2023'ten önce, aylık ortalama 600-700 milyon dolar ihracat yaptığı İsrail'e ihracatından 2 yıldır feragat ettiği bilgisi verilen açıklamada, "Başka bir deyişle, bu iki yıllık dönemde toplam 13-14 milyar doları aşkın ihracattan Filistin davasını ve mazlum Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için feragat etmiştir." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırıları ve uluslararası hukuku yok sayan zulmü karşısında, Türkiye devleti, hükümeti ve milleti olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur.

İsrail'e ekonomik ve ticaret ambargosu uygulayan yegane öncü ülke olmuştur. Türkiye, Gazze'ye, Gazze halkına, Batı Şeria'ya en çok yardım gönderen, tıbbi yardım sağlayan ülke olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülkemizin ve Hükümetimizin bu ilkeli duruşu, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam dünyasından, hatta vicdanlı diğer milletlerden takdir görmüştür ve görmektedir. CHP'li bazı milletvekilleri de, bu utanılacak iddialarına ve iftiralarına sarılmak yerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu asil ve kararlı duruşundan gurur duyabilirler. Açıklandığı üzere, çarpıtma haberler ve CHP'li bazı milletvekillerinin zaman zaman yaptığı bu açıklamalar, 'Türkiye sanki halen İsrail'e ihracat yapıyormuş' algısı oluşturmaya yönelik bir iftira mahiyetindedir. Bu yalanların, Türkiye'nin, hükümetimizin İsrail'in soykırımlarına karşı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı ve düpedüz İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığı açıktır." Filistinli vatandaşların yaralarının sarılması, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için tüm imkanları seferber etmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede hem İsrail'in manipülasyonları hem de ona hizmet eden içerideki iftiracılarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Tarih ve toplumsal vicdan, kimlerin mazlum Filistinlilerin yanında olduğunu, kimlerin de İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetmektedir. Bu itibarla, Hükümetimizin, Bakanlığımızın, bu konudaki resmi, gerçek ve istatistiki verilere dayalı açıklamalarına itibar edilmesi, İsrail'e hizmet eden, İsrail istatistikleri ve istihbaratından beslenen yalanlara, çarpıtma haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyumuzun dikkatine saygılarımızla sunarız."