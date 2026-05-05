Tarih yazan Konyaspor, rakibini bekliyor
Tümosan Konyaspor, Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihinde ikinci kez finale yükseldi. Yeşil-beyazlı ekibin finaldeki rakibi ise önümüzdeki hafta belli olacak. Gençlerbirliği ile Trabzonspor, 13 Mayıs Çarşamba günü yarı finalin diğer maçında karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Müsabakadan galip ayrılacak takım Konyaspor’un finaldeki rakibi olmaya hak kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası ise 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.