Süper Lig'den düşen 2 takım belli oldu

Süper Lig’de bitime bir hafta kala küme düşen 2 takım belli oldu. Son haftaya kadar direnen Fatih Karagümrük ile Kayserispor, sezonun bitimine bir hafta kala, rakiplerinin aldığı puanlar sonucunda Süper Lig’den düşen takımlar oldular.

Alanyaspor deplasmanından 3-1 mağlup olan Kayserispor haftayı 27 puanda tamamladı ve Süper Lig’den düştü.

Fatih Karafümrük ise Kocaelispor deplasmanında kazanmasına karşın rakiplerinin aldığı sonuç nedeniyle bu galibiyet yeterli olmadı ve Süper Lig’e veda eden bir diğer takım oldu. Kayserispor ile Fatih Karagümrük yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecekler.