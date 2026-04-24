Son 10 maçta kim üstün?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray pazar günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki takım arasındaki son 10 maçta çıkan istatistik dikkat çekici
Haberin Özeti
- • Trendyol Süper Lig 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Pazar günü saat 20.00'de Galatasaray'ın evinde karşılaşacak.
- • İki takım arasındaki son 10 derbide Galatasaray 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet alırken, Fenerbahçe 2 kez kazandı.
- • Bu müsabakaların 3'ü berabere sonuçlandı; son olarak oynanan Süper Kupa finalini Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray pazar günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren derbide öncesinde iki takım arasındaki son 10 maça bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.
Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2'si Turkcell Süper Kupa, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan bu müsabakalarda Aslan 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kanarya ise 2 defa rakibini mağlup etti. 3 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım arasında son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan Süper Kupa finalini sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla kazandı.