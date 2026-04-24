Son 10 maçta kim üstün?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray pazar günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren derbide öncesinde iki takım arasındaki son 10 maça bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.

Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2'si Turkcell Süper Kupa, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan bu müsabakalarda Aslan 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kanarya ise 2 defa rakibini mağlup etti. 3 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım arasında son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan Süper Kupa finalini sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla kazandı.