Sokaktaki çocuklara saldırıp bıçakla kapıya dayandı! İşte dehşet anı

Olay, 2 Mayıs'ta Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

İddia edilene göre, M.H.E. (37) sokakta oyun oynayan çocukların yanına gelerek topu kendisine atmalarını istedi. Çocuklarla aralarında tartışma başlatan saldırgan, çocukları darp etti. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, tekrar olay yerine gelince çocuklar panikle apartmana kaçarak durumu ailelerine bildirdi.

Bıçakla Üzerlerine Yürüdü

Ailelerin de dışarı çıkması üzerine M.H.E., elindeki bıçakla bu kez de bina sakinlerine saldırmaya çalıştı. Korkan bina sakinleri apartmana girerek kapıyı kapattı. Şüpheli elindeki bıçakla vurarak apartmanın dış kapı camına zarar verdi; ardından da kapıyı kırarak apartmana girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.H.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşananlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çocuklara Tekme Atıyordu

Saldırıya uğrayan çocukların annesi Hazal Kılıç, birkaç gündür çocuklarının peşinde onları takip eden adam olduğunu ve temas kurmaya çalışarak çocuklarını korkuttuğunu die getirdi.

Bu oalyın tekrar yaşanması halinde çocuklarına kendisine haber etmelerini tembihlediğini söyleyen Kılıç, olay günü eşiyle birlikte adamla yüzleştiğini ifade etti.

Konuşmalarını aktaran Kılıç, "Sizin hani buraya geliş sebebiniz ne, Kaç gündür neden çocuklara kabus gibisiniz. Bütün çocuklar sizden korkuyor' İnkâr etti tabii ki, ben öyle birşey yapmadım, etmedim. Ben de kendi kızımı getirdim. 'Kızım, sizi rahatsız eden bu muydu. Evet. Size ne söyledi’ dedim. 'Abi siz neden birkaç gündür hep bizi takip ediyorsunuz, hep karşımıza çıkıyorsunuz' dediğimde, 'Siz bana demediniz mi' diyor adama 'Hep burada olacağım, beni hep karşınızda göreceksiniz.' gibi sözler kullanarak çocuklar korkutuyor" dedi.

Seni Öldürmeden Gitmeyeceğim

Saldrıganın madde bağımlısı olduğunu ve kötü koktuğunu öne süren anne, "Biz tabii bunun tartışmasını yaparken ben adamın kötü koktuğunu fark ettim. 'Siz madde kullanıyorsunuz. Kötü kokuyorsunuz' dedim.

'Hayır hiçbirşey kullanmıyorum' dedi. O esnada bizim burada darbedilen çocuk, bu adamı biz konuşmaya almadan yarım saat önce çocuk burada kapının önünde darbedilmiş. Bizim evin kenarları da hep kamera olduğu için kamera kayıtlarında annesi de 'Çocuğumu kim darbetmiş' diye onlara bakıyormuş. Bir anda baktım anne çığlık çığlığa aşağı indi. 'Benim çocuğumu da bu darbetmiş.' deyince konu 'Ben yapmadım, ben vurmadım' oldu.

Biz de kayıtları telefondan aldık; kadının elindeyken telefonu, 'Bu sen değil misin' dedim. 'Bu çocuğu döven şu, bu sen değil misin' deyince tabii polisi de çağırınca çıldırdı. Kalkıp küfürler, tehditler yağdırıp bana 'Sen burada bekle, ben seni öldürmeden buradan gitmeyeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Engelli Raporu Varmış

Yetkililerden yardım istediğini vurgulayan Kılıç, "Biz o ara komşularla, binadaki mağdur kalan insanlarla burada ne olup ne bittiğini konuşuyorduk. 2 dakika geçmeden kocaman bir bıçakla üzerimize doğru küfürlerle gelmeye başladı. Ben o anda onun yukarıdan geldiğini görünce tanıdım. Bütün herkese, çocukları alıp eve geçmelerini söyledim. O anda herkes binaya girerken, çoluk çocuk, ben kapıya dayandım ve kapıyı o anda kapatmamla onun kapıya dayanmasının arasında 2 saniye fark var. O zaman çoluk çocuk bir sürü can gidecekti burada. Ondan sonra kapıyı kapattım, yaklaşık 5 saniye kadar direndim. O ara kapıyı kapatır kapatmaz zaten ilk işi camı kırmak oldu.

Cam kırılınca cam parçası üzerimize doğru gelince, kapı da çok sert olunca, 'Dedim bu kapı kırılacak herkes evine sığınsın' Öyle olunca herkes bir etrafıma baktım millet yok gitmiş, ben de kapıya daha fazla dayanamadım eşimle birlikte bırakıp biz evimize kaçtık. Olay bu. Şimdi diyorlar ki yüzde 46 engelli raporu varmış, madde bağımlısıymış, daha önce de galiba çatıdan atlama gibi, çocuklara bu şekilde davranma gibi olayları olmuş.

Şimdi ben bunu burada şunu söylemek istiyorum. Madde bağımlısı olmuşsa, tedavi görsün. Yüzde 46 raporu varsa Rabbim şifa versin; ama sahip çıksınlar. Baksınlar, salmasınlar. Akli dengesi yerinde değil diye benim çocuğum ölmek zorunda mı" dedi.