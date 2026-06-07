Seydişehirli judocular, Balkan Şampiyonası'nda ter dökecek

Seydişehir judo camiası uluslararası arenada önemli bir gurur yaşayacak. Balkan Judo Şampiyonası U14 Erkekler ve Kadınlar müsabakaları, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde North Macedonia’nın Bitola kentinde yapılıyor. Şampiyonada Seydişehir’i ve Türkiye’yi temsil edecek sporcular arasında 40 kiloda mücadele edecek genç judocu Zeynep Esila Yılmaz da yer alacak. Öte yandan Seydişehir’in başarılı judo antrenörlerinden Veysi Göz, Balkan Şampiyonası’nda Milli Takım kadrosunda görev alarak önemli bir başarıya imza attı. İlçe spor camiası, milli forma altında mücadele edecek sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini ileterek, şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmelerini temenni etti.