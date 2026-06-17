  • Haberler
  • Konya
  • Seydişehir'de muhtarlar ile birlik ve kooperatif temsilcileri buluştu

Seydişehir'de muhtarlar ile birlik ve kooperatif temsilcileri buluştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde muhtarlar ile birlik ve kooperatif temsilcileri buluştu.

Seydişehir'de muhtarlar ile birlik ve kooperatif temsilcileri buluştu
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Seydişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Seydişehir Kırsal Kalkınma Master Planı kapsamında hazırlanan proje önerileri ve öncelikli eylem planları ele alındı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, toplantıda, kırsal kalkınmanın tüm paydaşların katkısıyla daha güçlü şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

Beyşehir'de sezon açılır açılmaz büyük sürpriz!
Bu Habere de Bak
Beyşehir’de sezon açılır açılmaz büyük sürpriz!

Prof. Dr. Erkan Aktaş ise Seydişehir Kırsal Kalkınma Modeli'nin kısa sürede Türkiye genelinde dikkat çeken bir çalışma haline geldiğini söyledi.

Toplantıya ilçe protokolü, muhtarlar ile birlik ve kooperatif temsilcileri katıldı.

AA

Bakmadan Geçme

Beyşehir'de sezon açılır açılmaz büyük sürpriz!
Beyşehir’de sezon açılır açılmaz büyük sürpriz!
NEÜ'den geleceğe damga: Öğrenciler mezun olmadan işe hazırlanıyor
NEÜ’den geleceğe damga: Öğrenciler mezun olmadan işe hazırlanıyor
İSO 500'de Konya rüzgarı
İSO 500’de Konya rüzgarı
Konya'da operasyon: Araçtan çok sayıda ruhsatsız tabanca çıktı!
Konya’da operasyon: Araçtan çok sayıda ruhsatsız tabanca çıktı!
Konyalılar sağanak yağışa hazır olun! Meteoroloji o günü işaret etti
Konyalılar sağanak yağışa hazır olun! Meteoroloji o günü işaret etti
Konyaspor'da Slovenya günleri! Topbaşı ne zaman?
Konyaspor’da Slovenya günleri! Topbaşı ne zaman?